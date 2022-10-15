"RUHUNU DİNLENDİRMEK İSTEYEN HERKES BURAYA GELEBİLİR"

Mençuna Şelalesi'ni gezen turistlerden Tansel Erdem de "Çifte Köprüleri ve bu şelaleyi çok seviyorum. Neredeyse iki yılda bir geliyorum. Herkese de tavsiye ederim. Manzarası olsun, şelalenin ihtişamı olsun, çok güzel. Yürüyüş yolu yorucu ama hem spor hem gezi amaçlı güzel bir deneyim. Türkiye'de çok şelale gördüm ama buranın yüksekliği, verdiği enerji, her şeyi mükemmel" ifadelerini kullandı.