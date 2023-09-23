Menderes Samancılar: Festivalimiz varlığını sonsuza dek sürdürsün 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, festivalin coşku dolu varlığının sonsuza dek sürmesini beklediğini söyleyerek, "Biz de bu şehrin insanları olarak, bu büyük gururu yaşamaya devam edelim" dedi

Menderes Samancılar, 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinin bir değerlendirmesini yaparak, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Halkımızı özgür ve adaletli bir dünyada yaşasın. Analar, çocuklar gözyaşı dökmesin, savaşlar olmasın. Aydınlık bir gelecek için kutluyoruz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını. Bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali 30'uncu kez düzenleniyor. Bugünlere gelmesine vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkürler” ifadesini kullandı.

"BU BÜYÜK GURURU YAŞAMAYA DEVAM EDELİM" Menderes Samancılar, sözlerine şöyle devam etti: Dileğimiz odur ki sonsuzluğa doğru giden Seyhan Nehri gibi festivalimiz de coşku dolu varlığını sonsuza dek sürdürsün... Biz de bu şehrin insanları olarak, bu büyük gururu yaşamaya devam edelim. Selam ve sevgiyle anıyoruz, bu şehrin bağrından çıkıp böylesine kalıcı meşaleler yakmış o güzel insanları... Fotoğraflar: DHA, AA "Canımızdan bir can daha gitti"