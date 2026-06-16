Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası ziyaretçi ağırlamaya başladı

        Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası ziyaretçi ağırlamaya başladı

        Ordu'nun Aybastı ilçesindeki menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, yaz sezonuyla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği yaylada bu yıl 1.3 milyon ziyaretçi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1500 rakımda menderesleriyle ünlü yayla

        Ordu'nun Aybastı ilçesindeki menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Perşembe Yaylası yazın gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Çimlerle kaplı yayladaki mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

        Gölü ve şelalesiyle de dikkati çeken yaylaya gelenler otel, pansiyon ve bungalovlarda konaklayabiliyor.

        Ziyaretçilerden bazıları doğa harikası menderesleri fotoğraflarken bazıları ise gölet çevresinde vakit geçirip orman gülleri arasında piknik yapıyor.

        DÖRT MEVSİM ZİYARET EDİLEBİLİYOR, EN ÇOK ZİYARETÇİ YAZIN GELİYOR

        Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, 12 ay ziyaret edilebilen yaylayı, geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin gezdiğini söyledi.

        REKLAM

        Yaylaya, dünyada eşi benzeri az rastlanan doğa harikası menderesler nedeniyle ilgi gösterildiğini belirten Gündoğar, bunun yanı sıra doğal gölet ve Çiseli Şelalesi'nin de ziyaretçilerin dikkatini çektiğini ifade etti.

        Yaylada aynı zamanda şehitlik ve türbe bulunduğunu anlatan Gündoğar, gelenlerin buraları da ziyaret edebildiğini vurguladı.

        Perşembe Yaylası'nın tarım ve hayvancılıkla da öne çıktığına işaret eden Gündoğar, "Bölgede yıllık 30 bine yakın kuzu, 5 bine yakın da büyükbaş hayvan yetiştiriliyor" dedi.

        Gündoğar, yaylanın dört mevsim ziyaret edildiğini ancak en çok ziyaretçinin yazın geldiğini belirterek, "Baharla birlikte hem il dışından hem de yurt dışından ziyaretçiler gelmeye başladı. Mayıstan itibaren yeni turlar düzenlenmeye başlandı. Yaylaya şu anda günlük 30 civarı tur otobüsü geliyor" diye konuştu.

        Yaylaya bu yılki ziyaretçi hedeflerine değinen Gündoğar, "Bu yıl Perşembe Yaylası'na 1 milyon 300 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Belediye olarak her alanda hazırız. Ziyaretçilerimizi sorunsuz bir şekilde ağırlama potansiyeline sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Gündoğar, her geçen yıl yaylada konaklama imkanının daha üst seviyelere çıkarıldığını sözlerine ekledi.

        "DOĞASI ÇOK GÜZEL BİR YAYLAYA SAHİBİZ"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise "Doğası çok güzel bir yaylaya sahibiz. Hem turizm hem de tarihi itibarıyla Perşembe Yaylası çok önemli bir merkez" dedi.

        Yaylanın çok sayıda ziyaretçi çektiğini anlatan Toparlak, "Gelenler burada konaklama imkanı da bulabiliyor. Biz, buradaki güzellikleri herkesin görmesi arzusundayız" diye konuştu.

        Perşembe Yaylası'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Şenel Derin de yaylanın doğasına ve temiz havasına hayran kaldığını söyledi.

        Tokat'tan yaylayı ziyarete geldiğini ifade eden Songül Öz ise karşılaştığı manzarayı çok beğendiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        Feci görüntü! Lunaparkta kamikaze çarptı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kayıp çocuk bagajda bulundu!
        Kayıp çocuk bagajda bulundu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Rapor kullanımında sürelere dikkat!
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık 30 dereceleri buluyor, yağış azalıyor... İllerimizde hava durumu
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        AB, Ukrayna ve Moldova ile ilk fasıl kümesini açtı
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        AB, hava yolu yolcu haklarına yeni düzenlemeler
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        19. yüzyılın yaygın korkusu ölü sanılarak gömülmek
        "Anne olmayı çok istiyorum"
        "Anne olmayı çok istiyorum"