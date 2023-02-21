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Menekşe nasıl bakılır? Evde kolay menekşe bakımı ve sulama

Pek çok kişi, çiçek yetiştirmekten ve bakımını üstlenmekten keyif alıyor. Çiçek bakımına ilgisi olan kişiler, yetiştirdikleri çiçeklerin bakımı hakkında bilmesi gereken hemen hemen her şeye hâkimdir. Ev ve ofis dekorasyonlarında yer verilen çiçeklerden biri de menekşedir. Mor rengi ile bulunduğu ortama enerji veren menekşeyi diğer çiçeklerden ayıran belirgin özellikler vardır.

Menekşe Nasıl Bakılır? Evde Kolay Menekşe Bakımı ve Sulama
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Bakımı ve yetiştirilmesi hususunda dikkatli ve özenli bir sürece ihtiyaç duyan menekşe çiçeği hem saksılarda yetişebilir hem de doğal ortamında kendi kendine büyüyebilir. Peki, menekşe nasıl bakılır? Menekşeye ne kadar su verilir? Henüz yeni bir menekşe aldıysanız bu benzersiz çiçeği yetiştirmek için bilmeniz gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Menekşe Nasıl Bakılır?

500’e yakın türü bulunan menekşe, doğasına uygun şartlar bulduğunda uzun ömürlü yapısını kolayca korur. Menekşe yetiştirmek, oldukça kolay ve zahmetsizdir ancak bazı püf noktalara dikkat etmemek, çiçeğinizin solmasına sebep olabilir.

  • Menekşe nasıl yetiştirilir? diye merak ediyorsanız önem vermeniz gereken ilk konu çiçeğinizin bulunduğu ortamdır. Menekşe, güneşe direkt maruz kalmamalıdır. Evde ya da ofiste aydınlık bir ortamda bulunması ancak güneş ışınlarından korunması gerekir. Pencere önünde veya balkonda menekşe yetiştirmek istiyorsanız konumlandırdığınız alanın güneş ışığını direkt almamasına özen gösterin. Açık alanlarda bulunmaması ve çok rüzgâr almaması da menekşenin büyümesini destekleyecektir.
  • Menekşe, ihtiyaç duyulan oksijen miktarını kolayca almalıdır. Bu nedenle toprak seçimi menekşe için oldukça önemlidir. Eğer çiçekçiden bir menekşe aldıysanız çiçekçiye nasıl bir toprak kullanmanız gerektiğini sorabilir, menekşenin genel bakımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Böyle bir imkânınız yoksa hafif ve nem tutan toprak türünü tercih edin. Menekşe toprağını hazırlarken; ponza, torf ya da vermikülit toprak türlerini karıştırabilirsiniz. Bu toprak türleri, menekşenin sağlıklı yetişmesi için idealdir.
  • Saksı türleri, çiçeklerin genel yapısına uygun olmalıdır. Menekşe için tercih edeceğiniz saksının yayvan olması gereklidir çünkü menekşenin kökleri derine doğru çok gitmez. Saksının dibinde su çıkışı için delikler olmalıdır. Toprakta biriken fazla su, saksı tabağına dökülerek çiçeğinizin korunmasını sağlar.
  • Menekşe nasıl bakılır? sorusunun en önemli cevaplarından biri de gübrelemedir. Her çiçek belli dönemlerde gübrelenmeye ihtiyaç duyar. Menekşenizi gübrelemek için çiçekçilerden hazır gübreler alabilirsiniz. Gübrenin fosfor açısından zengin olmasına mutlaka dikkat edin ve çiçeklenme döneminde gübreleme işlemini gerçekleştirin.
  • Her çiçek ve bitki farklı sulama tekniklerine ihtiyaç duyar. Bazı çiçekler çok su isterken, bazıları az su ile sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Eğer yeni bir menekşe aldıysanız ve menekşe sulama hakkında bilginiz yoksa bu konuda oldukça dikkatli davranın. Peki, menekşeye ne kadar su verilir? Sulama işlemi için oda sıcaklığında klorsuz su yeterli olacaktır. Çok soğuk ya da çok sıcak su ile sulama, menekşenin köklerine ciddi zararlar verebilir. Hatta çiçeğinizde solmalar meydana gelebilir. Yaz mevsiminde haftada 2 kez, kış mevsiminde ise haftada 1 kez sulanması yeterli olacaktır. Bir sonraki sulama için toprağın üst kısmının kuru olduğundan emin olun. Sulama işlemini aynı günlerde ve aynı miktarda yapmaya özen gösterin. Bu durum menekşenin sağlıklı büyümesine zemin hazırlar. Çiçeğiniz kendini güvende hisseder. Menekşe, çok hassas bir çiçektir. Bu nedenle aldığı suyun her defasında aynı oranda olması, gelişimi ve büyümesi için gereklidir. Delikli saksı kullandığınızda ise fazla su, saksının tabağında birikme yapacaktır. Bu sayede fazla sulanan menekşeniz korunur ve çürümez. Tabakta biriken suyu mutlaka dökün.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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