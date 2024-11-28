Menemen'de bir aracı kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir aracı kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda 21 Kasım'da bir aracın kurşunlandığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çiğli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği A.Ö, B.Ö. ve S.S'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın gruplar arasındaki husumetten kaynaklı gerçekleştirildiği öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.