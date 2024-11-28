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        Haberler Gündem Menemen'de bir aracı kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Menemen'de bir aracı kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Menemen ilçesinde bir aracı kurşunladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 00:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 00:33
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        Aracı kurşunlayan 3 kişi tutuklandı
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        İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda 21 Kasım'da bir aracın kurşunlandığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çiğli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini belirlediği A.Ö, B.Ö. ve S.S'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olayın gruplar arasındaki husumetten kaynaklı gerçekleştirildiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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