İHA

İzmir’in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaralanan eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Aliağa'dan Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşıyla beraber akşam yemeği yediği sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişini silahlı saldırısına uğradı. Aynı zamanda Menemenspor'un onursal başkanı olan Şahin, ayağına isabet eden mermilerle yaralandı.

Tahir Şahin’e ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra Şahin, sağlık görevlileri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırının ardından eşi Nurdan Şahin ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve çok sayıda partili ile Şahin'in yakınları hastaneye akın etti. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.