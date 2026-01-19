Habertürk
        Menemen Tarifi: Menemen Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Menemen Tarifi: Menemen Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Menemen domates, biber ve yumurtanın uyumuyla hazırlanan, Türk mutfağının en sevilen kahvaltılık tarifleri arasında yer alır. Evde tam kıvamında, sulu ve lezzetli menemen yapmak isteyenler için tüm detaylar bu içerikte verilmiştir. İşte menemen tarifi ve malzemeleri…

        Giriş: 19.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:07
        Menemen Tarifi
        Menemen, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olsa da günün her öğününde keyifle tüketilen pratik bir yemektir. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen doğru teknikler uygulanmadığında istenen sonucu vermeyebilir. Bu nedenle birçok kişi menemen yapılışı detaylarını internet üzerinden araştırır.

        Menemen yemeği domatesin suyunu salması, biberin aromasını vermesi ve yumurtanın doğru anda eklenmesiyle hazırlandığında dengeli ve doyurucu bir lezzet sunar. Ev yapımı menemen, tazeliği ve doğal tadıyla sofralarda fark yaratan bir lezzet olarak dikkat çeker.

        MENEMEN TARİFİ

        Menemen tarifi klasik olarak anlatmak gerekirse soğan kullanılmadan yapılan sade versiyondur. Ancak damak zevkine göre soğanlı veya peynirli çeşitleri de sıkça tercih edilir. Menemenin lezzetini belirleyen en önemli unsur, domatesin kalitesi olarak dikkat çeker. Mevsiminde, sulu domateslerle yapılan menemen çok daha aromatik olur. Yumurtaların fazla pişirilmemesi ise menemenin yumuşak dokusunu korumasını sağlar.

        MENEMEN MALZEMELERİ

        Menemen malzemeleri aşağıda verilmiştir. Bu malzemeleri evinizde kolayca bulabilirsiniz;

        • 3 adet domates
        • 2 adet yeşil biber
        • 3 adet yumurta
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
        • Tuz

        İsteğe bağlı olarak karabiber, pul biber veya beyaz peynir eklenebilir. Domateslerin rendelenmiş ya da küçük doğranmış olması ise pişme süresini ve kıvamı etkileyebilir.

        MENEMEN YAPIMI KOLAY MI?

        Menemen yapımı kolay mı? Söz konusu yemeğin yapımı, doğru teknikler uygulandığında son derece basittir. Menemen, mutfakta en kolay hazırlanan tariflerden biri olarak kabul edilir. Ancak basit görünmesine rağmen bazı püf noktalarına dikkat edilmediğinde istenen lezzet elde edilemeyebilir. Özellikle domateslerin yeterince pişirilmeden yumurtaların eklenmesi, menemenin çiğ tadına sahip olmasına yol açabilir. Buna rağmen adımlar doğru şekilde uygulandığında menemen yapımı oldukça pratiktir.

        MENEMEN NASIL YAPILIR?

        Peki menemen nasıl yapılır? Söz konusu yemeğin yapımına ilk olarak tavaya yağ ekleyip ısıtarak başlanır. İşte yapılış adımları;

        • İnce doğranmış yeşil biberler tavaya alınır ve hafifçe yumuşayana kadar kavrulur.
        • Ardından kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesler eklenir.
        • Domatesler suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişirilir.
        • Bu aşamada tuz eklenir.
        • Domatesler piştikten sonra yumurtalar tavaya kırılır.
        • Yumurtalar isteğe göre bütün bırakılabilir ya da hafifçe karıştırılabilir.
        • Menemen, yumurtalar tamamen sertleşmeden ocaktan alınır.
        • Bu sayede daha yumuşak ve sulu bir kıvam elde edilir.
        • Sıcak servis edilir.

        Afiyet olsun!

        MENEMEN PÜF NOKTALARI

        Menemen yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası domateslerin iyi pişirilmesidir. Çiğ domates tadı menemeni lezzetsiz hale getirebilir. Yumurtalar çok erken eklenirse fazla pişer ve kuru bir yapı oluşur. Bu nedenle domatesler suyunu çektikten sonra yumurta eklenmelidir. Ek olarak menemen pişerken yüksek ateş kullanılmamalıdır. Orta ateşte pişirme, malzemelerin aromasını daha iyi ortaya çıkarır. Son olarak servis sırasında taze ekmekle birlikte sunulan menemen, daha dengeli ve doyurucu bir öğün hâline gelir.

        MENEMEN SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI OLUR?

        Menemenin soğanlı mı yoksa soğansız mı yapılması gerektiği, mutfak kültüründe sıkça tartışılan bir konudur. Geleneksel Ege usulü menemen genellikle soğansız hazırlanır ve domates, biber, yumurta üçlüsünün doğal tadı ön planda tutulur. Ancak soğanlı menemen sevenler de az değildir. Soğan, yemeğe hafif bir tatlılık ve aroma katar. Sonuç olarak bu sorunun net bir cevabı yoktur.

