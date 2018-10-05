INTERPOL Başkanı Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fransa'da, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Hongwei Meng'den 29 Eylül'den bu yana haber alınamadığı ve kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Neden kaybolduğuna dair henüz bilgi yok.

MENG HONGWEİ KİMDİR?

Meng Hongwei, Kasım 1953'de Çin'de doğdu. Pekin Üniversitesi'nden mezun oldu.

Meng Hongwei, Aralık 1972'de siyasete girdi.

Meng Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Çin Sahil Güvenlik Müdürü olarak görev yaptı.

18 Mart 2013 tarihinde Meng, Çin Devlet Okyanus İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı .

10 Kasım 2016'da INTERPOL başkanlığına seçildi.

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