Meniere hastalığı nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Meniere Hastalığı; iç kulakta bulunan sıvının fazlasının dışarı atılamaması ve tıkanıklık oluşması nedeni ile baş dönmesi şeklinde ataklar oluşturan bir kulak hastalığıdır. Bu durumda basınç artışı söz konusu olmaktadır. 40 yaşlarından sonra görülen bir rahatsızlıktır.

Meniere hastalığı; kulakta uğultu, dolgunluk hissi, baş dönmesi ve işitme kaybı şeklinde belirtilerin ortaya çıkmasıyla anlaşılır. 20 ve 24 saat arası süren ataklar ortaya çıkar. Bu ataklar 2 saatlik sürelerde oluşur ve mide bulantısı ve kusma ile baş gösterir. Kişide denge normaldir ya da hafif dengesizlik ortaya çıkar. Aşırı gerginlik, fazla tuz tüketilmesi gibi durumlar atakları tetiklemeye neden olmaktadır. İşitme kaybı baş dönmesinin başlamasıyla ortaya çıkar ve hafif seyreder. Hastalığın başlangıç dönemlerinde işitme kaybı az görülse de ilerledikçe artış olabilmektedir. Baş dönmesi ile ortaya çıkan ataklarda gözlerde istem dışı oynamalar da baş göstermeye başlar.

Meniere baş dönmelerinin olmadığı bir zamanda muayene edildiğinde belirti göstermez ve bu açıdan teşhis edilmesi güçleşmektedir. Genelde hekim hastanın şikayetlerine göre değerlendirerek bir yol izler. Teşhis için odemik işitme testi uygulanır bu test ile işitme kaybının durumu ya da kalın seslerde duyma güçlüğü olması ile teşhis edilebilmektedir. Daha sonrasında gliserol testi ile kesin teşhis konması sağlanır. Odemik testinden sonra hastaya gliserol içirilerek MR ve bilgisayarlı tomogrofi işlemine tabi tutulur. Bu sayede Meniere hastalığı olup olmadığı incelenerek teşhis konulur.

Meniere Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalık için 3 şekilde bir yöntem izlenerek tedavi başlatılır.

Ataklarla oluşan baş dönmesinin tedavisi

Baş dönmesinin giderilmesi

Cerrahi müdahale yapılması

Hastada baş dönmesi olması nedeniyle yatarak tedavi uygulaması yapılmaktadır. Hastalığın stresle bağlantısı olması açısından serum takılarak içerisine sakinleştirici ilaç takviyesi ile hastanın rahatlatılması sağlanır. Tedavi için; aşırı tuz tüketiminin bitirilmesi, stresten uzak durma, idrar söktüren ilaçlar ile takviye, kafein, şeker ve alkol alımının bırakılması ve baş dönmesini ortadan kaldıran ilaçlarla tedavi programı uygulaması sağlanmaktadır.

Aşırı atakların devam etmesi ve tedaviye cevap vermeme durumunda ameliyat olasılığı ile tedavi sağlanmaktadır. Ameliyat için üç çeşit uygulama yapılır;