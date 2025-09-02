Habertürk
        Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın evine molotoflu saldırı

        Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın evine molotoflu saldırı

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evine molotof atıldı. O anlar kameraya yansıdı. İki şüpheli olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 00:40 Güncelleme: 02.09.2025 - 00:40
        Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’ndeki Çardak Apartmanı’nda yaşanan molotof saldırısının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda, apartman sakinlerinin yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

        Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Başkan Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesi bulunuyordu. Komşuların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras

        Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, başkanlar da olay yerine gelerek aileden bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Yaşanan saldırı sonrası çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçışı ve çevredekilerin kovalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

