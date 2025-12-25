Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilde C.Ö. hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'nın haberine göre kaza,gece saatlerinde Muğla karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 48 AYG 597 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duran tıra çarptı. Edinilen bilgilere göre otomobilin sürücüsünün Ş.Ö. olduğu öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

Kazanın ardından sürücü Ş.Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.