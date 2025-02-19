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        Kadınlara özel kahvehane: Merak etme kocacığım kahvedeyim

        Bursa'da emekli Filiz Günhan, hayalini gerçekleştirip sadece kadınlara özel kahvehane açtı. Kısa sürede ilgi gören kahvehanede kadınlar oyun oynayıp örgü örebiliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:28
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        "Merak etme kocacığım kahvedeyim"
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        Bursa'da, sadece kadınların gidebildiği kahvehane açıldı. Bir buçuk ay önce hizmete giren ve kahvehanede kadınlar oyun oynayıp örgü örebiliyor.

        Yakınında çocuk parkı ve okul olması nedeniyle kadınların uğrak noktalarından biri haline gelen ve duvarında "Merak etme kocacığım kahvedeyim" şeklinde neon led yazı bulunan kahvehanenin müdavimleri giderek artıyor.

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        Kadınların kim zaman örgü örüp sohbet ettiği kimi zaman ise oyun oynayıp kahve ve çay içtiği kahvehanenin işletmecisi Filiz Günhan (49), "Emekli oldum. Hayalim vardı ve hayalimi gerçekleştirdim. Herkesten olumlu dönüşler aldım. Herkesin tepkisi çok güzeldi" dedi.

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        Günhan, "Kadınların kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı olduğunu hissettim. Kadınlar eşleri gidince yalnız kalıyordu. Ben de böyle bir yer açsam diye düşündüm. Şimdi Altın günleri ve doğum günlerinde çevredeki bayanların çoğu geliyor. Burası onlar için güzel zaman geçirdikleri bir mekan oldu" diye konuştu.

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        #kadınlara özel kahvehane
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