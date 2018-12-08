Marvel hayranlarının uzun süredir merak içinde beklediği Avengers 4 fragmanı resmi olarak yayınlandı. Mayıs 2019'da beyazperdeye gelecek olan filmin ismi de fragmanla birlikte belli olmuş oldu.

Marvel, filmin isminin ne olacağını sır gibi saklamaktaydı ancak ''Endgame'', hayranlar arasında en çok tahmin edilen isimdi. Fragmanla birlikte teoriler de doğru çıktı. Avengers 4 'ün resmi adının Avengers Endgame olduğu ortaya çıktı.

Geleli Avengers: Endgame filminin fragmanına...

Serinin son filminde Thanos'un geri geleceğini ve filmde aksiyonun artacağını biliyorduç Ancak filmin ilk fragmanında kahramanların Avengers: Infinity War'un ardından nasıl bir çöküş yaşadıklarını gösterdi.

Avengers 4 fragmanında Tony Stark bir uzay gemisi ile sonsuz boşlukta ilerliyor. Her şeyini kaybeden Thor, dostunu ve evrenin yarısını kaybeden Captain America hepsi üzüntü içinde çıkış yolu arıyor. Oyuncu kadrosunda Karen Gillan, Bradley Cooper, Brie Larson, Scarlett Johansson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Robert Downey Jr. ve daha birçok ünlü oyuncuyu göreceğimiz Avengers 4 fragmanı için sizleri aşağıdaki videoya alıyoruz...

AVENGERS: ENDGAME FRAGMAN

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