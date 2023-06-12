Televizyon sektörü için bir ilkin gerçekleştiği 'Maviye Sürgün'de 26 bölümün tamamı çekildikten sonra dizi yayına giriyor olacak. Caner Cindoruk, “Bizim de ilk kez yaşadığımız bir durum. Bu yeniliğin televizyon dizilerine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum” dedi.

CANER CİNDORUK 'SAT KOMANDOSU' ROLÜNDE

'Maviye Sürgün'de 'Defne’yi boğulmaktan kurtaran 'Selimiye’nin yalnız adamı 'Ali’ye Caner Cindoruk hayat veriyor. Cindoruk, “Emekli bir sat komandosunu oynuyorum. 'Ali' eşini kaybetmiş ve kendisini insanlardan soyutlamış bir karakter. İnsanlar arasında nasıl yaşayacağını bilmediği için yalnız” şeklinde anlatıyor karakterini...

DAMLA SÖNMEZ’İN KARAKTERİ 'DEFNE' HİKAYENİN MERKEZİNDE

'Maviye Sürgün' hikayesinin kilit karakteri olan 'Defne’yi canlandıran Damla Sönmez, rolünü şöyle anlattı: “Defne', mahkum olan annesiyle hapishanede büyümüş. Orda gardiyanlık yapan eski bir polisin himayesinde suç dünyasına karışmış bir dolandırıcı. Büyük bir işin peşine düşüyor ve 'Selimiye’ye geliyor. Burada 'Ali’yle karşılaşıyor ve hikaye başlıyor” ifadelerini kullandı.