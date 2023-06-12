Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Merakla beklenen 'Maviye Sürgün'de izleyiciyi nasıl bir hikâye bekliyor?

SHOW TV’nin bu akşam yayın hayatına başlayacak yeni dizisi 'Maviye Sürgün'ün başrol oyuncuları Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak dizinin çekildiği Marmaris Selimiye’de Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı

Merakla beklenen 'Maviye Sürgün'de izleyiciyi nasıl bir hikâye bekliyor?
HABERTURK.COM

Televizyon sektörü için bir ilkin gerçekleştiği 'Maviye Sürgün'de 26 bölümün tamamı çekildikten sonra dizi yayına giriyor olacak. Caner Cindoruk, “Bizim de ilk kez yaşadığımız bir durum. Bu yeniliğin televizyon dizilerine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum” dedi.

CANER CİNDORUK 'SAT KOMANDOSU' ROLÜNDE

'Maviye Sürgün'de 'Defne’yi boğulmaktan kurtaran 'Selimiye’nin yalnız adamı 'Ali’ye Caner Cindoruk hayat veriyor. Cindoruk, “Emekli bir sat komandosunu oynuyorum. 'Ali' eşini kaybetmiş ve kendisini insanlardan soyutlamış bir karakter. İnsanlar arasında nasıl yaşayacağını bilmediği için yalnız” şeklinde anlatıyor karakterini...

DAMLA SÖNMEZ’İN KARAKTERİ 'DEFNE' HİKAYENİN MERKEZİNDE

'Maviye Sürgün' hikayesinin kilit karakteri olan 'Defne’yi canlandıran Damla Sönmez, rolünü şöyle anlattı: “Defne', mahkum olan annesiyle hapishanede büyümüş. Orda gardiyanlık yapan eski bir polisin himayesinde suç dünyasına karışmış bir dolandırıcı. Büyük bir işin peşine düşüyor ve 'Selimiye’ye geliyor. Burada 'Ali’yle karşılaşıyor ve hikaye başlıyor” ifadelerini kullandı.

SERKAN ALTUNORAK İLK KEZ KÖTÜ ADAM

Üç farklı insanın Selimiye’de kesişen yollarını anlatan 'Maviye Sürgün'de Serkan Altunorak, ilk kez diğer rollerinden farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Altunorak, “İlk kez kötü oluyorum ve çok kötü bir adamı oynuyorum. Bakalım bu halime izleyici ne diyecek” açıklamasını yaptı.

KLİŞELERDEN UZAK, İZLEMESİ KEYİFLİ BİR HİKAYE

Üç başarılı oyuncu da dizi senaryosunu çok beğendikleri için 'Maviye Sürgün'ü kabul ettiklerini söylerken, Damla Sönmez, “Okuması, çekmesi ve oynaması keyifli bir hikaye. Bizim keyif aldığımız bir dönem oldu. Umarız izleyici de beğenir” dedi. Caner Cindoruk ise, “Dizi klişelerine basmadan, tatlı bir hikaye anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Dizinin çekildiği Türkiye’nin cennet köşesi Selimiye’de uzun zaman geçirdikten sonra buraya yerleşmeyi planlamaya başlayan üç oyuncu da bu fikirlerini röportajda dile getirdi.

Damla Sönmez, “Bir Ege kasabasına yerleşmesi istiyorum. Yavaş yavaş bunun planlarını yapmaya başladım. Bir ev olsun, açık olan iki dükkan olsun etrafımda benim için yeterli” dedi. Serkan Altunorak ve Caner Cindoruk da diziyle birlikte Selimiye’de geçirdikleri sürede İstanbul’un kaosunu hiç özlemediklerini dile getirdi.

'Maviye Sürgün’ün başrol oyuncularıyla çok özel röportaj;

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Caner Cindoruk, 'Maviye Sürgün'ü ve rolünü anlattı
TELEVİZYON 'Maviye Sürgün'ü ve rolünü anlattı
MasterChef All Star yarışmacılar kimler? TV8 MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu mu? İşte MasterChef yeni yarışmacılar
TELEVİZYON TV8 MasterChef All Star yarışmacılar kimler?
SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2023 | Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? Survivor final bileti ne kadar ve nereden alınır?
TELEVİZYON Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak?
'Güzel Günler'de mutlu anlar
TELEVİZYON 'Güzel Günler'de mutlu anlar
Ömer dizisi Nezahat ölüyor mu, diziden çıkacak mı? Star TV Ömer dizisi Nezahat'a ne olacak?
TELEVİZYON Ömer dizisi Nezahat ölüyor mu, diziden çıkacak mı?
'Maviye Sürgün' bu akşam SHOW TV'de
TELEVİZYON 'Maviye Sürgün' bu akşam SHOW TV'de
MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Şef'in hayatı, biyografisi ve kariyeri
TELEVİZYON MasterChef yeni şefi Yılmaz Öztürk kimdir?
Maviye Sürgün dizisi konusu nedir ve uyarlama mı gerçek hikaye mi? Maviye Sürgün oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?
TELEVİZYON Maviye Sürgün dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye ...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 11 Haziran 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklandı!
Somer Şef MasterChef’ten ayrıldı mı? Somer Şef MasterChef’ten neden ayrıldı?
TELEVİZYON Somer Şef MasterChef’ten neden ayrıldı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.