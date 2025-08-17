Habertürk
        Haberler Magazin Meral Danış Beştaş: Memnuniyetle gördük

        Kadir İnanır'ı ziyaret eden DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Giriş: 17.08.2025 - 12:16 Güncelleme: 17.08.2025 - 12:16
        "Memnuniyetle gördük"
        24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle inme geçirmiş, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. İnanır'ın fizik tedavisine devam ediliyor.

        Kadir İnanır'ı ziyaret eden DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada yayımladı.

        Kadir İnanır ile barış süreci hakkında sohbet eden Meral Beştaş, paylaşımının altına düştüğü notla uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının durumunun iyiye gittiğini belirterek şu sözleri dile getirdi; "Sevgili Kadir İnanır’ı ziyaret ettik. Sağlığının iyiye gittiğini memnuniyetle gördük. Barış özlemlerimizi konuştuk, muhabbet ettik.”

