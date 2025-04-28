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        Haberler Magazin Meral Kurtuluş, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Meral Kurtuluş, hayatını kaybetti

        Yeşilçam'ın tanınmış oyuncularından Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş, 87 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:20
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        Meral Kurtuluş, hayatını kaybetti
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        Usta oyuncu Cevat Kurtuluş'un 1992'deki vefatının ardından eşi Meral Kurtuluş da 87 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın açıklamasında; "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

        1935'te Kosova'da doğan ve 1950'de Türkiye'ye yerleşen Meral Kurtuluş, 1959'da Cevat Kurtuluş ile evlenmişti. Sinemaya 1960 yapımı 'Ayşecik' filmiyle adım atan sanatçı, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yardımcı rollerde yer aldı.

        Cevat Kurtuluş

        FİLMOGRAFİSİ

        1991 Varyemez

        1975 İşte Hayat

        1973 Hayat Bayram Olsa

        1973 Gökçe çiçek

        1973 Azap-

        972 Sezercik Aslan Parçası

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        1972 Suçlu

        1971 Solan Bir Yaprak Gibi

        1971 Üç Arkadaş Hizmetçi

        1971 Hayat Sevince Güzel

        1971 Vefasız

        1970 Zagor

        1970 Yaralı Ceylan

        1970 Beyaz Güller

        1968 Kadın Değil Baş Belası

        1968 Kezban

        1968 Kadın Asla Unutmaz

        1967 Ölümsüz Kadın

        1967 Samanyolu

        1967 Malkoçoğlu Krallara Karşı

        1966 Eli Maşalı

        1965 Aşk ve İntikam

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