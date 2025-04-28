Meral Kurtuluş, hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın tanınmış oyuncularından Cevat Kurtuluş'un eşi olan oyuncu Meral Kurtuluş, 87 yaşında vefat etti
Usta oyuncu Cevat Kurtuluş'un 1992'deki vefatının ardından eşi Meral Kurtuluş da 87 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın açıklamasında; "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
MERAL KURTULUŞ KİMDİR?
1935'te Kosova'da doğan ve 1950'de Türkiye'ye yerleşen Meral Kurtuluş, 1959'da Cevat Kurtuluş ile evlenmişti. Sinemaya 1960 yapımı 'Ayşecik' filmiyle adım atan sanatçı, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yardımcı rollerde yer aldı.
Cevat Kurtuluş
FİLMOGRAFİSİ
1991 Varyemez
1975 İşte Hayat
1973 Hayat Bayram Olsa
1973 Gökçe çiçek
1973 Azap-
972 Sezercik Aslan Parçası
1972 Suçlu
1971 Solan Bir Yaprak Gibi
1971 Üç Arkadaş Hizmetçi
1971 Hayat Sevince Güzel
1971 Vefasız
1970 Zagor
1970 Yaralı Ceylan
1970 Beyaz Güller
1968 Kadın Değil Baş Belası
1968 Kezban
1968 Kadın Asla Unutmaz
1967 Ölümsüz Kadın
1967 Samanyolu
1967 Malkoçoğlu Krallara Karşı
1966 Eli Maşalı
1965 Aşk ve İntikam