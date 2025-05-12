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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz Türk'ten 3.5 milyar liralık dönüşüm - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz Türk'ten 3.5 milyar liralık dönüşüm

        Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs ürün grubuna odaklı hizmet verecek yeni bayi ve yetkili servis ağı yapılanmasını duyurdu. 2021 yılında küresel olarak Daimler AG'den ayrılan Daimler Truck AG'nin global stratejisi doğrultusunda Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servis ağı da tamamen kamyon ve otobüs müşterilerine özel hizmet sunacak şekilde yeniden yapılandırılıyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Müşteri odaklı bu dönüşüm süreci tamamlandığında, tüm bayi ağımız kamyon ve otobüs odaklı hizmet yapılanmasına geçmiş olacak ve bayi ağımızla birlikte 3.5 milyar Türk Lirası'nı aşkın yatırıma imza atmış olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:26
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        Mercedes-Benz Türk'ten 3.5 milyar liralık dönüşüm
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        Mercedes-Benz Türk, bayi ve yetkili servis ağı yapılanmasında köklü bir yenileme sürecine başladı.

        Daimler Truck AG'nin dünya çapındaki vizyonuyla uyumlu olarak başlatılan bu dönüşümle Mercedes-Benz Türk’ün bayi ağı kamyon ve otobüs müşterilerine odaklanıyor.

        2023'te temelleri atılan kapsamlı dönüşüm, yeni yatırımlar, yeni yetkilendirmeler, yeni düzenlenmeler, kurumsal kimlik dönüşümü çalışmalarıyla hızla devam ediyor.

        Üretim, ihracat, istihdam ve sosyal fayda programlarıyla Türkiye’ye değer katmaya devam ettiklerini ifade eden Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,

        "7 bini aşkın doğrudan çalışanımız ve Türkiye genelinde istihdam edilen 2 binden fazla bayi ağı çalışanımız ülkemize sağladığımız katkının bir göstergesi niteliğinde. Bayi ağımız bugün de 3.5 milyar Türk Lirası’nı aşkın yatırımla ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. Bayi ağımız bu dönüşüm süreci ile artık sadece kamyon ve otobüs müşterilerine odaklanıyor" dedi.

        'DAIMLER TRUCK AĞINDA İLK ÜLKE OLACAĞIZ'

        Bu dönüşümün sadece tesislere yapılan yatırımla değil aynı zamanda insan kaynağına, süreçlere ve sistemlere yapılan yatırımlarla gerçekleştiğine dikkat çeken Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban ise, "Tüm hedeflenen çalışmalar tamamlandığında 3,5 milyar Türk Lirası’nı aşkın bir yatırım yapmış ve Daimler Truck global ağında bunu gerçekleştirmiş ilk ülke olacağız. Bu çalışmadaki önceliğimiz, kamyon ve otobüs müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bunlara yönelik hizmet verecek bir yapı kurmak" ifadelerini kullandı.

        Kamyon ürün grubunda 20 ilde 27 bayi, 27 ilde 46 yetkili servis, otobüs ürün grubunda ise 10 ilde 14 bayi ve 20 ilde 28 yetkili servis ile hizmet verdiklerini kaydeden Balaban, "Dönüşüm kapsamında Şanlıurfa, Dilovası ve Çatalca’da kurulacak yeni servislerimizle birlikte müşterilerimize daha da yakın olacağız ve kapasitemizi artıracağız. 2026 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde bu dönüşümü tamamlamayı hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.

        BİNEK VE TİCARİ ARAÇLAR AYRILDI

        Mercedes-Benz, 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araçlar ile kamyon ve otobüs birimlerini 2 ayrı şirket yapısı altında topladı.

        Bu kapsamda, kamyon ve otobüs faaliyetleri "Mercedes-Benz Türk A.Ş." şirketi altında, otomobil ve hafif ticari araçlar faaliyetleri ise yeni kurulan "Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş." adı altında yürütülüyor.

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