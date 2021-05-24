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Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Merdan Yanardağ, sık sık gündeme dair açıklamaları ve yorumları ile gündeme geliyor. Merdan Yanardağ, 2017 yılı itibarıyla Tele1'de yayınlanan 18 Dakika adlı programda Emre Kongar ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumluyor. Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Merdan Yanardağ, 1959'da Divriği, Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans yaptı. Ardından (İstanbul) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Öğrenciliği ağırlıklı olarak Türkiye’nin çok büyük siyasal ve toplumsal bir hareketlilik ve çatışma yaşadığı 1970'li yıllarda geçti. Siyasal mücadele içinde aktif şekilde yer aldı. Gençlik örgütlerinde yöneticilik yaptı, dönemin gençlik liderleri arasında yer aldı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklandı.

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Ardından sırasıyla Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın koordinatörü olarak çalıştı. Kurucuları arasında bulunduğu haftalık Söz Dergisi'nde genel yayın yönetmenliği yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevine (1989-1992) seçildi. BSP ve ÖDP'nin kurucuları arasında yer aldı, bu partilerde merkez yürütme kurulu üyeliği yaptı. ÖDP'den 2001 yılında ayrıldı. Yanardağ, 2014 yılında Ankara'da ODTÜ Vişnelik Tesislerinde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi'nin çağırıcıları arasında yer aldı. Haziran Hareketi'nin Türkiye Yürütme Kurulu üyeliği görevine getirildi.

Görsel medya alanına 1994 yılında HBB televizyonu ile geçti, haber programları yaptı. Sırasıyla Kanal-e (CNBC-e),Kanal 6, ATV gibi televizyonlarında editör, programcı, haber müdürü ve genel müdür olarak çalıştı.

Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında yer aldı ve bu yayın kurulu üyeliği (2004-2009) yaptı. Kanaltürk televizyonunda 5 yıl boyunca "5. Boyut" isimli haftalık haber-analiz programları yaptı. Daha sonra Kanal Biz televizyonunu kurdu ve bir yıl boyunca (2009) genel yayın yönetmenliğini yaptı, 5. Boyut programını bu kanalda da sürdürdü. Daha sonra Beşinci Boyut programına Ulusal Kanal’da (2010-12) devam etti.

Yanardağ, 2011 yılında Yurt gazetesini kurdu, 3 yıl boyunca bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini, yazarlığını ve baş yazarlığını yaptı. Aynı dönemde kurduğu haftalık haber analiz dergisi Bağımsız'ın da genel yayın yönetmenliğini ve yazarlığını yürüttü.

Ayrıca çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmış yaklaşık 400 makale ve inceleme yazısı ile kendisiyle yapılmış çok sayıda söyleşi bulunuyor.

Kasım 2015'te elektronik ortamda yayın yapan ABC Gazetesi'ni kuran ve genel yayın yönetmenliğini üstlenen Yanardağ, yazılarına halen bu sitede devam ediyor. Ocak 2017 itibarıyla Türksat, Digiturk ve D-Smart üzerinden yayın yapan Tele1 TV'nin de kurucu genel yayın yönetmenliğini sürdüren Yanardağ bunlara ek olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde konferanslar veriyor, panellere ve çeşitli etkinliklere de konuşmacı olarak katılıyor. Yanardağ, 2017 yılı itibarıyla Tele1'de yayınlanan 18 Dakika adlı programda Emre Kongar ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumlamaktadır.

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