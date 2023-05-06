"ANNE OLMAK BANA GÜZEL GELDİ"



Nil Karaibrahimgil de galaya katılanlar arasındaydı. Karaibrahimgil, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtladı. Şarkıcı, "İyiyim gayet, yakında yeni şarkım çıkıcak. Biraz daha az sahne alıyorum artık. Anne olduktan sonra bu bana o kadar güzel geldi ki. Biraz bu duygunun içine girip kaybolmayı seçtim aslında. Oğlum 9 yaşında oldu artık. Şimdi biraz daha arttırmayı planlıyorum diyebilirim. Oğlum'un sesi güzel sanırım ya. Annesinden aldığı bir özelliği de çılgın olması. Neyi severse neyi isterse onu seçecektir ama." diyerek güldü.



"TEKNEYİ SATTIK"



Yazları sık sık Bodrum'da demirledikleri koyda görüntülenen Nil Karaibrahimgil ve ailesi teknelerini satmışlar. Nil Karaibrahimgil, bu sorulara ise, "Artık tekneyi sattık. Gözünüz aydın. Yelkenli bir tekne aldık. Daha doğa dostu bir tekne olsun istiyoruz. Yelkenci olacağız yani" ifadelerini kullandı.