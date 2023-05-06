Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

Serkan Keskin'in (45) onlarca surete büründüğü 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün galasına katılanlar arasında ünlü oyuncunun sevgilisi Meriç Aral da (34) vardı. Uzun süredir aşk yaşadığı Keskin'e övgüler yağdıran Aral'ın yakın zamanda evleneceklerinin sinyalini verdi

ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', tiyatro oyunu olarak sahneye taşındı. Oyuncu Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü eser, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahneye konuldu.
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    ÜNLÜLER AKIN ETTİ

    Galaya; Gülse Birsel, Burçin Terzioğlu, Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Aslı İnandık, İbrahim Selim, Bennu Yıldırımlar, Meriç Aral, Yasemin Özilhan, Öner Erkan, Derya Karadaş-Haki Biçici, Özgür Çevik, Hatice Aslan, Fatih Artman, Selen Öztürk, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Müge Bayramoğlu, Reha Erdem, Ozan Açıktan, Ezel Akay, Hare Sürel, Melikşah Altuntaş, Kubilay Tunçer, Sadri Alışık, Mehmet Demirkol gibi bir çok ünlü isim katıldı.
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    EVLİLİK YAKIN

    Geceye katılanlar arasında Serkan Keskin'in oyuncu sevgilisi Meriç Aral da vardı. Aral, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan zaten benim en hayran olduğum oyunculardan birisi aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Ülkemiz için de böyle bence" dedi.

    Elindeki alyans yüzük dikkat çeken Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek güldü.
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    "HER ŞEY ŞU AN YOLUNDA"

    Geceye katılan bir diğer isim de Burçin Terzioğlu'ydu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Terzioğlu, "Yeni bir projemiz olacak. İzleyicinin takdiri yine karar verecektir güzel olup olmadığına. İş bitti. Şimdi de yaz geliyor. Biraz dinlenirim çünkü kışı biraz yoğun geçirdim diyebilirim" diye konuştu. Umut Duygu ile uzun süredir birlikteliği olan Terzioğlu, evlilik sorularına ise "Bir şey yok. Şu anda her şey çok yolunda ve güzel gidiyor. Başka da bir şey diyemiyorum" diyerek güldü.
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    "ANNE OLMAK BANA GÜZEL GELDİ"

    Nil Karaibrahimgil de galaya katılanlar arasındaydı. Karaibrahimgil, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtladı. Şarkıcı, "İyiyim gayet, yakında yeni şarkım çıkıcak. Biraz daha az sahne alıyorum artık. Anne olduktan sonra bu bana o kadar güzel geldi ki. Biraz bu duygunun içine girip kaybolmayı seçtim aslında. Oğlum 9 yaşında oldu artık. Şimdi biraz daha arttırmayı planlıyorum diyebilirim. Oğlum'un sesi güzel sanırım ya. Annesinden aldığı bir özelliği de çılgın olması. Neyi severse neyi isterse onu seçecektir ama." diyerek güldü.

    "TEKNEYİ SATTIK"

    Yazları sık sık Bodrum'da demirledikleri koyda görüntülenen Nil Karaibrahimgil ve ailesi teknelerini satmışlar. Nil Karaibrahimgil, bu sorulara ise, "Artık tekneyi sattık. Gözünüz aydın. Yelkenli bir tekne aldık. Daha doğa dostu bir tekne olsun istiyoruz. Yelkenci olacağız yani" ifadelerini kullandı.
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    "HATAY'IN YARDIMA İHTİYACI VAR"

    Hatay depreminde bir çok depremzedeye yardım eden oyuncu Cengiz Bozkurt, "Hatay'ın yardıma ihtiyacı var. Yaralar henüz iyileşmedi. Ben de oradan geldim. Elimden geldiği kadar yardım ediyorum, etmeye de devam edeceğim ama hala bazı eksikler var" dedi.
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Bennu Yıldırımlar
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Yasemin Özilhan
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Gülse Birsel
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Hatice Aslan
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Demet Evgar
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Özgür Çevik
  • Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

    Ömer Erkan

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.