Meriç Aral-Serkan Keskin çifti: Hazal'ın açıklamalarını beğeniyoruz

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Meriç Aral-Serkan Keskin çifti, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir şarküteri dükkanından alışveriş yapan Aral ve Keskin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uzun bir süredir aşk yaşayan ikili, birkaç gün önce Hazal Kaya'nın kadın oyuncuların dizi ve sinema sektöründe yaşadığı sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamaları hakkında, "Hazal son zamanlarda güzel açıklamalar yapıyor, ikimiz de çok beğeniyoruz" dedi.

Öte yandan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde sektörün kadın oyunculara bakış açısını değerlendirerek şunları söylemişti:

Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu. Dizi sektöründe 'kilolu' diye kadınlara başrol verilmiyor. Zayıf ya da güzel kadınlar sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu, değersizleştirmenin bir parçası.