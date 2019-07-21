Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu

Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, Çin'in vize vermemesi nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı.

Juventus az önce bir açıklama yaparak Merih Demiral'ın Çin'den vize aldığını duyurdu. Milli futbolcu, siyah-beyazlıların kampına katılacak.

Maurizio Sarri yönetimindeki Juventus'un yeni sezon hazırlıklarının Singapur, Çin ve Güney Kore’den oluşan Asya turu ile devam edecek.

Geçen sezon devre arasında Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 Temmuz'da Juventus'a katılmış ve 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.