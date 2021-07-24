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Merih Demiral, Juventus'a veda edecek!

Juventus'ta yeterli forma şansı bulamayan Merih Demiral, takımdan ayrılmaya karar verdi. İtalyan basınına göre Atalanta milli oyuncuya talip oldu

Merih Demiral, Juventus'a veda edecek!

Serie A devi Juventus'ta top koşturan Merih Demiral, yeterli forma şansına ulaşamadığı için takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında çıkan habere göre; Merih, Bonucci, Chiellini ve De Ligt'in arkasında beklemek istemiyor. Kararını kulübe bildiren Merih için Juventus 34-45 milyon euro bonservis bekliyor.

Merih için ilk talibi Atalanta'nın 25 milyon euro ve 5 milyon euro bonus önerdiği kaydedildi.

2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın yeni takımı merakla bekleniyor.

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