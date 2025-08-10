Yıllık enflasyon, işlenmemiş ve işlenmiş gıda alt gruplarında azaldı

Alkol ve tütün fiyatları, maktu vergi güncellemesini takiben temmuz ayında yüzde 5,69 yükselirken, yıllık enflasyon 0,17 puan düşüşle yüzde 27,79 oldu.

Tütün ürünleri fiyatlarında yapılan artışlar maktu vergi güncellemesinin ima ettiğinden daha sınırlı oldu ve firmaların temmuz ayı sonundan itibaren yeniden fiyatlarını yükselttikleri gözlendi.

Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları (işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ile dengelenmesi sonucu) belirgin bir değişim göstermedi, grup yıllık enflasyonu yüzde 27,95’e geriledi. Yıllık enflasyon, işlenmemiş ve işlenmiş gıda alt gruplarında sırasıyla 4,46 ve 0,47 puan azalarak yüzde 25,80 ve 29,50 oldu.

Aylık bazda, işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve, patates ve beyaz et ürünleri öncülüğünde yüzde 2,39 geriledi. İşlenmiş gıda grubunda aylık fiyat artışının yüzde 2,18 gerçekleştiği ve alt grup geneline yayıldığı görüldü.

Yurt içi üretici fiyatları temmuz ayında yüzde 1,73 arttı, yıllık enflasyon 0,26 puan azalarak yüzde 24,19’a düştü. Bu dönemde ana sanayi grupları itibarıyla, enerji grubundaki fiyat artışı yüzde 3,43 ile öne çıkarken, sermaye malı, dayanıklı tüketim malı, ara malı ve dayanıksız tüketim malı gruplarında fiyat artışları sırasıyla yüzde 2,53, 2,31, 1,68 ve 0,54 olarak gerçekleşti.