Merkez Bankası Aralık faizi: Merkez Bankası Aralık faizini ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Aralık faizi ne olur? - Merak Edilenler Haberleri

Merkez Bankası Aralık faizi: Merkez Bankası Aralık faizini ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası Aralık faizi ne olur? - Merak Edilenler Haberleri

Fed'in Aralık ayı faiz kararını açıklamasının ardından gözler Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararına döndü. Faiz toplantısının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yılın son faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası Aralık faizi ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bloomberg'te yer alan habere göre; Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.