Gözler Merkez Bankası'nda! Aralık ayı faizi ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası'nın Aralık ayı faizi için gözler toplantıya çevrildi. TCMB, Kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faizini ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
Fed'in Aralık ayı faiz kararını açıklamasının ardından gözler Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararına döndü. Faiz toplantısının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yılın son faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası Aralık faizi ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Bloomberg'te yer alan habere göre; Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı.
Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.
Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.