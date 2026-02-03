Habertürk
        BIST 100 13.799,65 %1,31
        DOLAR 43,4892 %0,07
        EURO 51,4408 %0,33
        GRAM ALTIN 6.824,05 %4,93
        FAİZ 34,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 120,22 %7,54
        BITCOIN 78.772,00 %0,39
        GBP/TRY 59,5919 %0,28
        EUR/USD 1,1820 %0,25
        BRENT 65,87 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 11.159,40 %4,95

        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:41
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

        Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

