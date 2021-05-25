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Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı

Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılıına Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Oğuzhan &Ouml;zbaş
Oğuzhan Özbaş

Atamanın, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

SEMİH TÜMEN KİMDİR?

Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans yapan Prof. Dr Semih Tümen 2012 yılında da University of Chicago'da İktisat alanında doktora derecelerini almıştır.

Prof. Dr Semih T&uuml;men
Prof. Dr Semih Tümen

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapan Semih Tümen, TCMB’de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı.

Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı’nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu.

Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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