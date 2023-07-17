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        Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün?

        Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi ve Temmuz ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Para piyasaları ve ekonomi gündemini yakından takip edenler Temmuz ayı faiz kararına odaklandı. Haziran ayı Merkez Bankası politika faizni yüzde 15'e çıkartmıştı. Temmuz ayı faiz kararı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanacak. İşte Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 12:27
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        Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Haziran ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'n başkanlığında toplanmıştı. Merkez Bankası Haziran ayında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Gözler "Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz ayı PPK toplantısı ile Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

        ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.

        FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

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        FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

        Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in faiz projeksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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        Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesi gazetecilerle bilgileri paylaştı. Powell, Fed üyelerinin faizin yıl sonuna kadar biraz daha artmasının uygun olacağını düşündüklerini, geçen toplantıda enflasyonla mücadelede nelerin yapıldığının gözlemlenmesi için faizin sabit tutulduğunu söyledi.

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        2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

        Temmuz: 25-26

        Eylül: 19-20

        Ekim/Kasım: 31-1

        Aralık: 12-13

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