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Merkez Bankası Faiz Kararı açıklanıyor!

Merkez Bankası faiz kararına ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı, 2023 yılının ikinci Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında açıklanacak. Şubat ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından aranırken toplantı tarihi hakkında güncel gelişmeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarih ve saati...

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  • Merkez Bankası Faiz Kararı bugün açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında!

    Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor... Son olarak Merkez Bankası faiz kararı toplantısı Ocak ayında yapılmıştı. Ocak ayında göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında ayrıntıları haberimizde paylaştık. İşte toplantı tarihi ve güncel bilgiler...
  • Merkez Bankası Faiz Kararı bugün açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında!

    ŞUBAT 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 23 Şubat 2023 Perşembe yani bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. 
  • Merkez Bankası Faiz Kararı bugün açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında!

    OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.

    Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almadı. Bazı piyasa katılımcıları bu cümlenin kaldırılmasını ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumladı.
  • Merkez Bankası Faiz Kararı bugün açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023 

    19 Ocak 2023

    23 Şubat 2023

    23 Mart 2023

    27 Nisan 2023
  • Merkez Bankası Faiz Kararı bugün açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında!

    25 Mayıs 2023

    22 Haziran 2023

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  • Merkez Bankası Faiz Kararı bugün açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB faiz kararında!

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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