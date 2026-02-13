Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi

        Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye ekonomisinin yol haritasında belirleyici rol oynayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasalar bekleyişe geçti. Enflasyonla mücadele süreci, politika faizinin yönü ve metinde verilecek mesajların tonu yatırımcıların odağında yer alırken, kararın açıklanacağı tarih ve saat en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 22:12 Güncelleme: 13.02.2026 - 22:27
        ABD Merkez Bankası’nın son faiz adımının ardından, dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği ikinci Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomi yönetiminin atacağı yeni adımlar ve karar metnindeki ifadeler, piyasalarda yön tayini açısından kritik önem taşıyor. Yatırımcılar ve finans çevreleri, faiz kararının hangi tarihte ve saat kaçta duyurulacağını merak ederken, toplantıdan çıkacak sonucun döviz, enflasyon ve genel piyasa beklentileri üzerinde etkili olması öngörülüyor. İşte ayrıntılar...

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.

        OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

