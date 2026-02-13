ABD Merkez Bankası’nın son faiz adımının ardından, dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği ikinci Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomi yönetiminin atacağı yeni adımlar ve karar metnindeki ifadeler, piyasalarda yön tayini açısından kritik önem taşıyor. Yatırımcılar ve finans çevreleri, faiz kararının hangi tarihte ve saat kaçta duyurulacağını merak ederken, toplantıdan çıkacak sonucun döviz, enflasyon ve genel piyasa beklentileri üzerinde etkili olması öngörülüyor. İşte ayrıntılar...