Aralık ayı ile beraber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bir kez daha ekonomi gündeminin en önemli konularından biri haline geldi. Kasım ayında faiz oranlarını sabit tutma politikasını sürdüren Merkez Bankası, son 8 toplantısında herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi. Şimdi ise gözler, Aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası'nın Aralık ayına ilişkin faiz kararının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...