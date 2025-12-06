TCMB’nin dokuzuncu faiz kararına yönelik belirsizlik sürerken, finans çevreleri merakla toplantı gününü bekliyor. Yılın sekizinci toplantısında politika faizini düşüren Merkez Bankası’nın yeni ayda nasıl bir yol izleyeceği, ekonominin en sıcak gündem maddesi oldu. Takvimin netleşmesiyle gözler bir kez daha Para Politikası Kurulu’nun açıklamalarına çevrilirken, para politikasına dair senaryolar da hızla çeşitleniyor. İşte merak edilenler...