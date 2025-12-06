Habertürk
Habertürk
        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ayın kaçında? 2025 Merkez Bankası toplantı takvimi

        Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı yaklaşırken, ekonomi dünyasında beklentiler yeniden yükseldi. Ekim ayında aldığı indirim kararının ardından Para Politikası Kurulu'nun nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, piyasalar kritik tarihe kilitlenmiş durumda. Yatırımcılar ve uzmanlar, toplantıdan çıkacak yeni sinyallerin ekonomik yönlendirmelerde belirleyici olacağını ifade ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:55
        1

        TCMB’nin dokuzuncu faiz kararına yönelik belirsizlik sürerken, finans çevreleri merakla toplantı gününü bekliyor. Yılın sekizinci toplantısında politika faizini düşüren Merkez Bankası’nın yeni ayda nasıl bir yol izleyeceği, ekonominin en sıcak gündem maddesi oldu. Takvimin netleşmesiyle gözler bir kez daha Para Politikası Kurulu’nun açıklamalarına çevrilirken, para politikasına dair senaryolar da hızla çeşitleniyor. İşte merak edilenler...

        2

        TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        4

        2025 yılı toplantı tarihleri

        11 Aralık 2025

        5

        2026 yılının ilk toplantıları ise:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

