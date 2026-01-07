Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi piyasalarında kritik öneme sahip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın alacağı kararları yakından takip ediyor. Ocak ayı faiz toplantısının hangi tarihte yapılacağı ve faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edilirken, piyasalarda oluşan beklentiler de gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte detaylar...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte ekonomi gündeminin odağı Merkez Bankası’na çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılına ilişkin ilk faiz kararını vereceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, “Faiz kararı ne zaman açıklanacak?” ve “Merkez Bankası faiz politikasında nasıl bir adım atacak?” soruları araştırılmaya başlandı. Ocak ayı toplantısına ilişkin tarih ve saat bilgileri kadar, piyasalarda şekillenen faiz beklentileri de dikkatle izleniyor. İşte güncel bilgiler...
AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.