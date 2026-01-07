Yeni yılın başlamasıyla birlikte ekonomi gündeminin odağı Merkez Bankası’na çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılına ilişkin ilk faiz kararını vereceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, “Faiz kararı ne zaman açıklanacak?” ve “Merkez Bankası faiz politikasında nasıl bir adım atacak?” soruları araştırılmaya başlandı. Ocak ayı toplantısına ilişkin tarih ve saat bilgileri kadar, piyasalarda şekillenen faiz beklentileri de dikkatle izleniyor. İşte güncel bilgiler...