Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı tarihi: Merkez Bankası ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası toplantı takvimi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Ekonomi piyasalarında kritik öneme sahip Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın alacağı kararları yakından takip ediyor. Ocak ayı faiz toplantısının hangi tarihte yapılacağı ve faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edilirken, piyasalarda oluşan beklentiler de gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 21:32 Güncelleme: 07.01.2026 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yılın başlamasıyla birlikte ekonomi gündeminin odağı Merkez Bankası’na çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılına ilişkin ilk faiz kararını vereceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, “Faiz kararı ne zaman açıklanacak?” ve “Merkez Bankası faiz politikasında nasıl bir adım atacak?” soruları araştırılmaya başlandı. Ocak ayı toplantısına ilişkin tarih ve saat bilgileri kadar, piyasalarda şekillenen faiz beklentileri de dikkatle izleniyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

        Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

        Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        4

        2025 yılı toplantı tarihleri

        11 Aralık 2025

        5

        2026 yılının ilk toplantıları ise:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"