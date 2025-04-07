Piyasalar nefesini tuttu, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Döviz kurlarından enflasyon beklentilerine kadar birçok alanda etkili olması beklenen karar öncesi, Para Politikası Kurulu’nun toplantı tarihi ekonomi çevrelerinde büyük ilgi görüyor. TCMB, nisan ayı için kritik kararını açıklayacağı günü duyurdu. Peki, TCMB nisan ayı faiz kararını hangi tarihte duyuracak? İşte ayrıntılar...