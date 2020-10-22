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Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artırımı bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Geçen ay Merkez 200 baz puanlık faiz artırımına giderken, bugün de 100 ila 300 baz puan arasında bir artırım bekleniyor

Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artırımı bekleniyor - haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puanlık artırarak giderek yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.

Böylece Merkez, 2 senenin ardından ilk kez geçen ay faiz artırımına gitti. Bugün ise yeni bir artırım gelmesi bekleniyor. Bu artırımın miktarı konusunda ise farklı görüşler bulunuyor. Goldman Sachs analistleri son yayımlanan raporda 300 puanlık bir artış beklediklerini açıklarken, JPMorgan 200, Morgan Stanley ise 150 baz puanlık artırım bekliyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 17 ekonomistin ise tamamı politika faizinde artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.

Benzer şekilde Reuters anketine katılan 17 kurumun da tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

ENFLASYON VE KORONAVİRÜS VURGUSU

PPK geçen ay faiz artırımına giderken dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla indirime gittiğini belirtmişti. Yayımlanan PPK toplantısı özetinde ise Kurul'un koronavirüs salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.

Son olarak TÜİK eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 11.75 ve on iki aylık ortalamanın ise yüzde 11.47 olduğunu açıkladı. Ağustos ayında ise yıllık enflasyon yüzde 11.77, on iki aylık ortalama enflasyon ise yüzde 11.27 seviyesindeydi.

Son faiz artırımı kararının alındığı 24 Eylül'de dolar 7.71 liradan 7.57 liraya kadar gerilemişti. Ancak bu seviyede tutunamadı. Bugün itibarıyla dolar 7.81 lira seviyesinde bulunuyor.

RİSK PRİMİNDE ARTIŞ

PPK özetinde dikkat çekilen Türkiye'nin risk primi ise geçen ayki artırım kararından bu yana dalgalı bir seyir izledi. Ancak bugün itibarıyla geçen aya göre yüzde 1.5 yükselmiş durumda.

Benzer hareketler koronavirüs salgınının hız kesmeden devam etmesi sebebiyle gelişmekte olan ülkelerin çoğunun risk primlerinde de gözlemlendi.

Tüm bu gelişmeler ve Merkez Bankası'nın attığı sıkılaştırma adımları bugünkü toplantıdan yeni bir faiz artırımı kararı çıkması beklentilerini güçlendirdi.

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