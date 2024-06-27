Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.568,48 %0,78
        DOLAR 32,9065 %0,18
        EURO 35,3141 %0,58
        GRAM ALTIN 2.448,82 %0,98
        FAİZ 41,87 %-0,40
        GÜMÜŞ GRAM 30,62 %0,82
        BITCOIN 61.139,00 %0,30
        GBP/TRY 41,7480 %0,62
        EUR/USD 1,0699 %0,17
        BRENT 85,65 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 4.004,35 %1,00
        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırdı - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırdı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 21 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 62 milyon dolar artışla 88 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran'da 88 milyar 433 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 259 milyon dolar yükselişle 57 milyar 868 milyon dolardan, 59 milyar 127 milyon dolara yükseldi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 321 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolardan, 147 milyar 622 milyon dolara çıktı.

        TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        07.06.2024 59.796 86.356 146.152
        14.06.2024 57.868 88.433 146,301
        21.06.2024 59.127 88.495 147.622
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"