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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Son dakika haberi... Merkez Bankası, Türk Lirası'nı teşvik etmek ve bankalara destek olmak için TL zorunlu karşılıklara ödediği faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti. Karar 21 Eylül tarihinden itibaren uygulanacak. Banka, daha önce de zorunlu karşılık oranını düşürmüştü. Peki zorunlu karşılık nedir? Piyasayı nasıl etkiliyor?

18.09.2018 - 10:07 | Güncelleme:

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti. Yeni faiz oranının 21 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirildi. Karar sonrası bankaların zorunlu karşılıklarda TL tuttukları tutarı artırması bekleniyor.

BANKALARIN ELİNİ RAHATLATACAK

Karar bankaların elini rahatlatacak. Kararın banka bilançolarına pozitif yansıyacağı öngörülüyor. Bankalar elde ettikleri mevduata karşılık bu mevduatın belirlenmiş bir oranını Merkez Bankası’nda tutmakla yükümlü.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir bankacı "Karar zorunlu karşılıkların TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini sağlıyor. TCMB'nin geçen haftaki Para Politikası Kurulu kararı ardından alınan zorunlu karşılık faizlerinde yapılan artış banka tercihlerine göre bir miktar dövizin serbest kalmasını sağlayabilecek" dedi.

TCMB'nin rezerv opsiyonu mekanizması ile bankalar TL olarak tutmaları gereken zorunlu karşılıkların bir bölümünü yabancı para ya da altın olarak da tutabiliyorlar. Bankalar ise tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkları hangi para biriminden tutacaklarını ise belirlenen limitler dahilinde kendileri belirleyebiliyorlar.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranıdır.

Zorunlu karşılık oranları merkez bankaları için para politikası aracı olarak kullanılabilir. Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanır ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiler.

Zorunlu karşılığa bağlı yükümlülükler iki haftada bir cuma günleri hesaplanır. Zorunlu yükümlülükler, Merkez Bankası'yla, hazineyle ve diğer yurtiçi bankalarla uluslararası anlaşmayla kurulmuş bankaların kendi merkez ve şubelerine olan yükümlülükleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen yurtiçi bilanço kalemlerinden oluşur:

1) Mevduat/katılım fonu

2) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar

3) Kullanılan krediler

4) İhraç edilen menkul kıymetler

5) Sermaye benzeri borçlar

6) Yurt dışı şubeler gözetiminde izlenen krediler

7) Yurt dışı şubeler gözetiminde izlenen yurt içi yerleşiklerin mevduatı/katılım fonu

8) Yurt dışı merkez ve şubelere net yükümlülüklerinin (e) ve (f) bentlerinde tutarları aşan kısmı

9) Kredi kartı ödemelerindeki borçlar


Ayrıntılar birazdan...

 

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