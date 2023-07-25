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        Haberler Para 'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik' - Para Haberleri

        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın son kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 12:04
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        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan karalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz."

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        TAŞIT KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

        Merkez Bankası'nın bugün Resmi Gazete'de yayımladığı kararlar finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla ihracat, yatırım kredilerine öncelik tanınırken taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlendi. Ayrıca, bireysel tüketimi yavaşlatmak için kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

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