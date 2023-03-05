Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.59'da merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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