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Merkez üssü Bingöl'ünde Genç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti

Merkez üssü Bingöl'ünde Genç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.59'da merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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