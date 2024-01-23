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        Haberler Ekonomi Para Merkezi yönetim borç stoku 6.7 trilyon lira - Para Haberleri

        Merkezi yönetim borç stoku 6.7 trilyon lira

         Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 08:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:06
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        Merkezi yönetim borç stoku 6.7 trilyon lira
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

        Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira oldu.

        Borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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