Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personellerinin bir depo önünde poşetler içerisinde sağlıksız tavuk eti bulunduğu şüphesi üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan zabıta ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere gelişigüzel doldurulup tek odalı depoda saklanan 1 buçuk tonu aşkın etlerle ilgili fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığını tespit ederek el koydu. Görevlendirilen ziraat mühendisi ve veteriner hekim tarafından yapılan kontrol ve incelemelerde de ele geçirilen etlerin tavuk eti olduğunu belirledi.

ETLER İMHA EDİLDİ

Güvenlik güçleri, etlerin sahibi olduğu anlaşılan Suriye uyruklu 3 kişiyi, etlerin taşındığı anlaşılan kapalı kasa araçla birlikte Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine götürerek adli işlem başlattı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerek araçta bulunan gerekse de depo olarak kullanılan iş yerinde ele geçirilen etlerin muhafaza koşullarının hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle insanların tüketimine uygun olmadığı kanaatine vararak imha etti.

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