        Mersin'de 4'üncü kattan kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı

        4'üncü kattan kamyonet kasasına düştü

        Mersin'in Mut ilçesinde, 4'üncü kattan park halindeki kamyonet kasasına düşen çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 00:29 Güncelleme: 14.02.2026 - 00:29
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pınarbaşı Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.Ç. henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4'üncü katından park halindeki kamyonet kasasına düştü.

        Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        Kasapta elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü

        Tekirdağ'da çalıştığı kasapta elini kıyma makinesine kaptıran E.G. adlı kadın yaralandı. E.G., kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürüldü. (DHA)

