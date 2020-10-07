AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarsus ilçesindeki Kurbanlı ve Eskişehir mahalleleri sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; Orman dışına çıkarılan alanın, iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis edilmek üzere tahsis yapılması kararı alındı.