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Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye çalışanı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı

Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu - Güncel haberler
Mersin'de belediye çalışanlarına terör gözaltısı
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İHA

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi.

Haklarında verilen gözaltı kararı ile bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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