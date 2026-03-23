        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, restoranda çıkan kavgada darp edildi | Son dakika haberleri

        Mersin'de CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, restoranda çıkan kavgada darp edildi

        Mersin'de, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu masada çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Tuncer'in de kavgaya dahil olduğu olay, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, karşı tarafın şikayeti üzerine Tuncer'in ifade vereceği öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        CHP'li Başkan Tuncer'e restoranda darp
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'daki habere göre olay; Mersin’in Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

        KAVGAYA DAHİL OLDU

        Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Tuncer de kavgaya müdahil oldu.

        AYIRMASIYLA KAVGA SONA ERDİ

        Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi.

        BUGÜN İFADE VERECEK

        Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

        YERDE TEKMELENDİĞİ ANLAR YER ALDI

        Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunanların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer’in de arbedeye dahil olarak birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer’in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        (AA) - İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi.Misillemenin ardından İsrail hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştığı kaydedildi.

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Hastanede 40 günlük umut nöbeti
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
