Mersin'de CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, restoranda çıkan kavgada darp edildi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'daki habere göre olay; Mersin’in Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

KAVGAYA DAHİL OLDU

Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Tuncer de kavgaya müdahil oldu.

REKLAM

AYIRMASIYLA KAVGA SONA ERDİ

Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi.

BUGÜN İFADE VERECEK

Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

YERDE TEKMELENDİĞİ ANLAR YER ALDI

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunanların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer’in de arbedeye dahil olarak birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer’in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.