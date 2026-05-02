2026 Şubat ayında açılan ve kısa sürede özellikle yakın bölgedeki kadınların gözdesi haline gelen Hamzabeyli Köyümüz Atölye hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, kadınlara yönelik makine kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda okuryazarlığı ve nar ekşisi üretimi gibi konularda düzenli eğitimler verdiklerini söyledi.

Coğrafi işaretli ürünlere özellikle yer verdiklerini belirten Şahutoğlu, kadınların kendi ürettikleri ürünler ile atölyede üretim yaptıklarını söyledi. Bitki Çayı Demleme Atölyesi'nin de çok ilgi çektiğini söyleyen Şahutoğlu, "Bitki Çayları Demleme Atölyesi'ne 10 vatandaşımız katıldı. Tıbbi ve aromatik bitkileri tanıma, tanıdıktan sonra saklama koşulları, en iyi saklama ve en iyi kurutma koşullarını öğreniyorlar. Bununla beraber o çayın demleme süreleri ve demleme zamanlarının doğru bir şekilde yapılmasını öğreniyorlar" diyerek, demledikleri çayları kadınların üretimi olan kekler ve çörekler eşliğinde içtiklerini söyledi.

Bu gibi atölyeleri, Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için önemsediklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, "Kentten kırsala gelen vatandaşları çekmek, Hamzabeyli'yi ve buranın coğrafi ürünlü kan portakalını tanıtmak ve burada üretilen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Verilen eğitimlerle de gıda üreten insanlara güvenli gıdaların nasıl üretileceği, tüketicinin güvenli gıdaya nasıl erişebileceği ve bunu nasıl okuyabileceği noktasında yol gösteriyoruz" dedi.