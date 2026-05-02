Mersin Büyükşehir'den kadınlar üreticiler için "Bitki Çayı Demleme Atölyesi"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Toroslar ilçesinde açılan Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de, başta coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalı olmak üzere, bölgenin öne çıkan niş ürünleri değerlendiriliyor. Yapılan birçok ürünü farklı alanlarda da değerlendirerek ürün çeşitliliğini artıran kadınlara, Büyükşehir ekipleri tarafından şimdi de "Bitki Çayı Demleme Atölyesi" düzenlendi. Atölyede kadın emeği ile toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler yer alırken, çaya lezzet vermesi için Mersin Kan Portakalı kurusu da eklendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'ndeki Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de "Bitki Çayı Demleme Atölyesi" düzenlendi. Ziraat Yüksek Mühendisi Aysun Seçkin ile Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu'nun düzenlediği atölyede; "tıbbi ve aromatik bitkiler, toplanırken dikkat edilmesi gerekenler, nereden alınacağı, kullanım amaçları ve şekilleri, saklama koşulları, evde kuruturken dikkat edilmesi gerekenler, doğru demlenme ile tüketim şekilleri" gibi konular katılımcılara anlatıldı. Bitki çayına dair birçok detayı öğrenme şansı yakalayan katılımcılar, bu sayede bugüne kadar doğru bildikleri yanlışları da öğrendiler.
2026 Şubat ayında açılan ve kısa sürede özellikle yakın bölgedeki kadınların gözdesi haline gelen Hamzabeyli Köyümüz Atölye hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, kadınlara yönelik makine kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda okuryazarlığı ve nar ekşisi üretimi gibi konularda düzenli eğitimler verdiklerini söyledi.
Coğrafi işaretli ürünlere özellikle yer verdiklerini belirten Şahutoğlu, kadınların kendi ürettikleri ürünler ile atölyede üretim yaptıklarını söyledi. Bitki Çayı Demleme Atölyesi'nin de çok ilgi çektiğini söyleyen Şahutoğlu, "Bitki Çayları Demleme Atölyesi'ne 10 vatandaşımız katıldı. Tıbbi ve aromatik bitkileri tanıma, tanıdıktan sonra saklama koşulları, en iyi saklama ve en iyi kurutma koşullarını öğreniyorlar. Bununla beraber o çayın demleme süreleri ve demleme zamanlarının doğru bir şekilde yapılmasını öğreniyorlar" diyerek, demledikleri çayları kadınların üretimi olan kekler ve çörekler eşliğinde içtiklerini söyledi.
Bu gibi atölyeleri, Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için önemsediklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, "Kentten kırsala gelen vatandaşları çekmek, Hamzabeyli'yi ve buranın coğrafi ürünlü kan portakalını tanıtmak ve burada üretilen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Verilen eğitimlerle de gıda üreten insanlara güvenli gıdaların nasıl üretileceği, tüketicinin güvenli gıdaya nasıl erişebileceği ve bunu nasıl okuyabileceği noktasında yol gösteriyoruz" dedi.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu da "Bitkileri aslında sağlık açısından tüketiyoruz, fakat yanlış yaptığımız demleme yöntemleriyle sağlığımıza olumlu etki etmiyor. 'Bitki çayları hangi bitkilerden oluşur, tıbbi aromatik bitkiler nelerdir, tıbbi aromatik bitkiler toplanırken neye dikkat edilmeli, hangi ortamlardan toplanmalı, nerelerden alınmalı ve kendi evimizde kurutuyorsak nelere dikkat edeceğiz?' gibi konularda bilgiler verildi" diye konuştu.
Köyümüz Atölye'nin niş ürünlerinden olan Mersin Kan Portakalı'nı da bitki çayına aroma vermek amacıyla kullandıklarını aktaran Gürlekoğlu, "Kan portakalının çaylarda nasıl kullanılacağı konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Katılımcılar çok memnun. Böylece bugüne kadar yanlış yaptıkları yöntemleri de öğreniyorlar. Onlar da bunun farkındalar ve çok memnunlar" şeklinde konuştu.
Büyükşehir'in köylüye sunduğu imkanların çok geniş ve güzel olduğunu söyleyen katılımcılardan Dürdane Yıldırım, "Atölyeyi çok beğendim. Burada çiçeklerin kaynatılmaması gerektiğini, sert kabukluların ve tohumluların sadece 3-5 dakika kaynatılması gerektiğini öğrendim. Etkinlik de çok güzel, tesis de çok güzel. Mersin'de çok güzel imkanlar var. Başkanımız Vahap Seçer'in emeğine sağlık. Mersin'de yaşamak, Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleriyle çok daha güzel" ifadelerini kullandı.
Hijyene çok dikkat edilen bir atölye olduğu için özellikle çok sevdiğini söyleyen Gastronomi Yüksek Lisans öğrencisi Özgü Ünal, "Önümüzdeki bitkiler hem çok canlı, renkli hem de çok tazelerdi. Yeterli olarak bitki seçenekleri önümüze sunulmuştu. Hepsinin hakkında bilgiler aldık. Demleme aşamasında eksik olduğumu düşündüğüm için, bu etkinlikten faydalanmak istedim. Birçok önemli noktayı atölye sayesinde öğrendim" dedi.