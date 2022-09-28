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Mersin'de kahraman polisin, şehit olmadan önce teröristi öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde dün polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in, şehit olmadan önce çatışarak bir teröristi etkisiz hale getirdiği ve teröristlerin ilerlemesini engellediği anların görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de kahraman polisin, şehit olmadan önce teröristi öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Kahraman polis, şehit olmadan önce teröristi öldürdü
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AA

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

AA'nın haberine göre; çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendisini korumaya çalışması, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirmesi görüntülere yansıdı.

Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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