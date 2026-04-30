Mersin'de kavga esnasında aracın çarptığı kişi öldü
Mersin'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga sırasında aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Giriş: 30 Nisan 2026 - 02:06
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinin çalışanlarıyla, buraya araçlarla gelen kişiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. AA'nın haberine göre; kavga esnasında aracın çarptığı Murat G. (49) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Murat G'nin cenazesi morga götürüldü.
Yabancı uyruklu E.A. olay yerinden kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, bölgeden yaya olarak kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
