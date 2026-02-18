Görsel şölen! Mersin'de Kıbrıs'a içme suyu sağlayan baraj doldu, insan silueti ortaya çıktı
Mersin'deki Alaköprü Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yaz aylarında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan Akine ve Ormancık mahallelerine ait evler ile Akine Camisi yeniden sular altında kaldı. Barajdaki doluluk dronla görüntülenirken, suya yansıyan dağların oluşturduğu insan silueti dikkat çekti
Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve Kıbrıs'ın da içme suyunu karşılayan Alaköprü Barajı'nda yüzde 20'lere düşen su miktarı son yağışlarla yüzde yüz oldu, ortaya çıkan evler ve cami tekrar suya gömüldü. Kuraklık endişesi ortadan kalkarken, suya yansıyan dağların gölgesi insan silueti ortaya çıkardı.
Bölgenin tarımsal sulama suyunu karşılayan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı'ndaki kuraklık tehlikesi son yağışlarla ortadan kalktı.
Geçtiğimiz kış ve bahar da yeterli yağış almaması ve yazın sıcak geçmesinin ardından su seviyesi yüzde 20'lere kadar gerilediği barajda son bir ayda ekili olan yağışlarla tam doluluk oranına ulaştı.
Yazın su seviyesindeki düşüşle birlikte, 2014 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalan Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Uzun yıllardır görünmeyen köy evleri, sokaklar ve Akine Camisiyle minaresi son yağışlarla tekrar suya gömüldü.
Barajdaki son durum ise hobi amaçlı çekimler yapan sınıf öğretmeni Ahmet Akdeniz tarafından dron ile görüntülendi.
Barajdaki doluluğun yanı sıra ilginç bir detay da kadraja yansıdı. Görüntülerde suya yansıyan dağların gölgesi insan silueti ortaya çıkardı.