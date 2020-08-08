İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre, Silifke-Mut karayolunun 7. kilometresinde, meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Gece geç saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 2 iş makinesi toprak altında kaldı.

YOLU AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre olayın geç saatlerde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, yolun tamamen ulaşıma açılması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Kapanan ve tehlike oluşturan yolda trafik ekipleri önlem alırken, karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.