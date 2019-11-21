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HaberlerGündem

Mersin'de köy evinde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde köy evi ve yanında bulunan samanlık yandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı

Mersin yangın

Hakan Bulut'un haberine göre olay; Mersin,Tarsus'a bağlı Reşadiye mahallesinde (köyünde) yaşandı. Yangın Hayriye B.'ye ait eski evde çıktı.

Alevlerin evin iç bölümünün ardından ön tarafta bulunan sofa kısmına da sıçradığı yangından, evin yan tarafında bulunan samanlık alan da etkilendi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Evde büyük hasar oluşturan yangında şans eseri yaralanan olmadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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